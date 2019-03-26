США осудили обстрелы Израиля из сектора Газа

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Соединённые Штаты осуждают обстрелы Израиля из сектора Газа, заявил представитель Госдепартамента Роберт Палладино.
США осудили обстрелы Израиля из сектора Газа
  • Reuters

«Необходимо, чтобы нападения были прекращены полностью и на постоянной основе», — цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, Вашингтон приветствует «усилия региональных союзников, которые добиваются восстановления спокойствия и прекращения нападений».

Как отмечает агентство, посредничеством между Израилем и ХАМАС в секторе Газа занимается, в частности, правительство Египта.

Ранее израильские военные засекли выпущенную из сектора Газа ракету.

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