США осудили обстрелы Израиля из сектора Газа

Соединённые Штаты осуждают обстрелы Израиля из сектора Газа, заявил представитель Госдепартамента Роберт Палладино.

«Необходимо, чтобы нападения были прекращены полностью и на постоянной основе», — цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, Вашингтон приветствует «усилия региональных союзников, которые добиваются восстановления спокойствия и прекращения нападений».

Как отмечает агентство, посредничеством между Израилем и ХАМАС в секторе Газа занимается, в частности, правительство Египта.

Ранее израильские военные засекли выпущенную из сектора Газа ракету.