США осудили обстрелы Израиля из сектора Газа
- Reuters
«Необходимо, чтобы нападения были прекращены полностью и на постоянной основе», — цитирует дипломата РИА Новости.
По его словам, Вашингтон приветствует «усилия региональных союзников, которые добиваются восстановления спокойствия и прекращения нападений».
Как отмечает агентство, посредничеством между Израилем и ХАМАС в секторе Газа занимается, в частности, правительство Египта.
Ранее израильские военные засекли выпущенную из сектора Газа ракету.