Захарова заявила, что США запрещают поездки в Крым с целью не «фиксировать реальность»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» отметила, что Соединённые Штаты запрещают поездки в Крым для того, чтобы не «фиксировать реальность».

Как напомнила дипломат, накануне госсекретарь США Майк Помпео, комментируя признание Вашингтоном Голанских высот израильскими в ходе интервью каналу SkyNews, заявил, что американская сторона в данном случае «просто фиксирует реальность».

«Теперь понятно, почему они не пускают никого в Крым... Потому что это будет фиксация реальности, которая, по господину Помпео, должна привести к автоматическому признанию», — цитирует Захарову РИА Новости.

25 марта стало известно, что американский лидер Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Впоследствии Захарова прокомментировала произошедшее.