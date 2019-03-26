Захарова заявила, что США запрещают поездки в Крым с целью не «фиксировать реальность»
- Reuters
Как напомнила дипломат, накануне госсекретарь США Майк Помпео, комментируя признание Вашингтоном Голанских высот израильскими в ходе интервью каналу SkyNews, заявил, что американская сторона в данном случае «просто фиксирует реальность».
«Теперь понятно, почему они не пускают никого в Крым... Потому что это будет фиксация реальности, которая, по господину Помпео, должна привести к автоматическому признанию», — цитирует Захарову РИА Новости.
25 марта стало известно, что американский лидер Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Впоследствии Захарова прокомментировала произошедшее.