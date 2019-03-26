Мадуро сообщил о попытках дестабилизации Венесуэлы

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Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил о новых попытках дестабилизации ситуации в стране в связи с масштабным отключением электроэнергии.
Мадуро сообщил о попытках дестабилизации Венесуэлы
  • Reuters

Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Враги родины не прекращают своих попыток дестабилизировать страну. Я вас уверяю, что на каждую акцию ненависти против нашей родины они найдут народ ещё более сплочённым, сознательным и мобилизованным. Мы их победим!» — сказал Мадуро.

Ранее в Венесуэле сообщили о второй за сутки атаке на одну из крупнейших ГЭС страны.

Также стало известно, что правительство Венесуэлы приняло решение объявить 26 марта выходным днём после отключения электричества в большинстве штатов страны.

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