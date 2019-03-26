Россия призвала палестинцев и израильтян вернуться к прекращению огня

Министерство иностранных дел России в связи с обострением ситуации вокруг сектора Газа призвало палестинцев и израильтян незамедлительно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

«В Москве с глубокой озабоченностью воспринимают очередной виток опасной эскалации, чреватой возобновлением масштабного военного противостояния», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Израиль нанёс ответные удары в секторе Газа после ракетных обстрелов.

Очередное обострение конфликта началось 25 марта с пуска ракеты по территории Израиля, где был разрушен дом и ранены по меньшей мере шесть человек.