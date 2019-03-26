Глава Мексики призвал Испанию извиниться за уничтожение коренных народов Америки

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил письмо королю Испании Фелипе VI, в котором потребовал от испанской стороны принести извинения коренным народам Америки за убийства, совершённые во время завоевания континента.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как указывает агентство, в 500-ю годовщину битвы конкистадора Эрнана Кортеса с майя-чонталями, которая произошла в Табаско, Лопес Обрадор посетил пирамиды в месте Комалькалько этого штата и записал там видеообращение.

«Это было вторжение, было совершено много несправедливостей, было подчинение народов, которые жили там, что сейчас мы знаем как наша Америка. Я направил письмо королю Испании и другое письмо — папе Римскому, чтобы было попрошено прощение у коренных народов за нарушения того, что сейчас известно как права человека», — сказал он.

Вместе с этим глава страны заявил о собственной готовности принести извинения, так как и после колониального периода было совершено много репрессий против коренных народов в Мексике, в частности, во время мексиканской революции.

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