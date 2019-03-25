Эксперт прокомментировал завершение подготовки ЕС к «жёсткому» брекситу

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Анна Лушникова
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин прокомментировал RT завершившуюся подготовку Евросоюза к возможному выходу 12 апреля Великобритании из состава ЕС без соглашения.
Эксперт прокомментировал завершение подготовки ЕС к «жёсткому» брекситу
  • Reuters

«Подобная подготовка Евросоюза обусловлена усталостью от позиции Лондона, от её двойственности. Понятно, что Великобритания хочет и отколоться, и при этом сохранить все преференции. Но такое в современном мире вряд ли возможно. Данное действие ЕС сильно ударит по рейтингу Терезы Мэй, который не так уж и высок», — сказал он.

По словам Блохина, подобным решением Евросоюз пытается показать другим странам, входящим в него, «что будет, если они последуют примеру Великобритании».

«Это некая демонстративная позиция. ЕС показывает свою силу и желание идти вперёд, а Британия, наоборот, похоже, уже готова отказаться от своих заявлений», — считает он.

Ранее Евросоюз завершил подготовку к возможному выходу 12 апреля Великобритании из состава сообщества без соглашения.

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