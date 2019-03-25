В Госдуме оценили возможное разрешение на въезд в Турцию по российским паспортам

Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов прокомментировал RT начало переговоров между Россией и Турцией о взаимном посещении стран гражданами по внутренним паспортам.

«Я считаю, что это, конечно, создаст дополнительную конкуренцию нашим курортам. Но при этом мы не должны её ограничивать. Любые действия, которые направлены на удобство наших граждан, на возможность отдыхать там, где они захотят, — важная задача. Мы должны максимально упрощать все эти процедуры», — считает депутат.

По его словам, если соответствующее соглашение между Москвой и Анкарой будет достигнуто, то оно «будет мотивировать усиленно заниматься развитием» российских курортов, создавать различные дополнительные условия.

«Турция находит разные пути, чтобы создать удобство для туристов. Если Министерство иностранных дел посчитает это возможным, то никаких возражений по данному поводу не будет», — заключил депутат.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что Россия и Турция начали переговоры о взаимном посещении гражданами стран по внутренним паспортам.