В Совфеде прокомментировали заявление Турции по С-400
- @mod_russia
«США пытаются спекулировать принадлежностью Турции к НАТО, тем, что она имеет военно-техническое сотрудничество с Соединёнными Штатами», — заявил сенатор.
По его словам, Эрдоган хочет сделать диверсификацию и политических, и военно-технических рисков.
9 марта первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление пресс-секретаря Министерства обороны США Чарльза Саммерса о том, что Турция столкнётся с серьёзным ухудшением отношений с Соединёнными Штатами в военной сфере в случае покупки С-400.