В Совфеде прокомментировали заявление Турции по С-400

Член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара не намерена отступать в вопросе покупки российских систем С-400, несмотря на позицию США.

«США пытаются спекулировать принадлежностью Турции к НАТО, тем, что она имеет военно-техническое сотрудничество с Соединёнными Штатами», — заявил сенатор.

По его словам, Эрдоган хочет сделать диверсификацию и политических, и военно-технических рисков.

9 марта первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление пресс-секретаря Министерства обороны США Чарльза Саммерса о том, что Турция столкнётся с серьёзным ухудшением отношений с Соединёнными Штатами в военной сфере в случае покупки С-400.