Патрушев оценил возможность нормализации отношений России и Украины при Порошенко

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что отношения между российской и украинской сторонами не нормализуются при нынешнем президенте Украины Петре Порошенко.

«Сохранение Порошенко во власти не приведёт к нормализации российско-украинских отношений. Решающий шаг он уже сделал, прекратив действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Россией и Украиной», — сказал Патрушев в интервью газете «Известия».

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что с нынешними властями Украины вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то позитивного результата в развитии отношений между странами.

Позднее Порошенко, комментируя слова российского лидера, заявил, что «не собирается варить кашу» с руководством России.