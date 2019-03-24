Пакистан выступил за участие России в урегулировании ситуации с Индией
- Reuters
«Мы приветствовали бы любое посредничество со стороны, которое может принести мир в регион. И Россию мы приветствовали бы более чем», — сказал он в интервью РИА Новости.
Гафур подчеркнул, что Пакистан никогда не отказывался от диалога с Индией «на двусторонней основе или на основе какого-либо посредничества третьих сторон».
«Но это Индия всегда отказывалась от посредничества и даже от двустороннего диалога», — сказал он.
27 февраля армия Пакистана сообщила, что два самолёта ВВС Индии были сбиты в пакистанском воздушном пространстве. В МИД Пакистана объяснили воздушный удар демонстрацией готовности к самообороне.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова всемерно способствовать нормализации индийско-пакистанских отношений.
Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со сбитыми Пакистаном самолётами ВВС Индии.