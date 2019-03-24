Пакистан выступил за участие России в урегулировании ситуации с Индией

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Пакистан приветствовал бы выступление России в качестве посредника в урегулировании конфликта с Индией, заявил глава пресс-службы пакистанских вооруженных сил генерал-майор Асиф Гафур.
Пакистан выступил за участие России в урегулировании ситуации с Индией
  • Reuters

«Мы приветствовали бы любое посредничество со стороны, которое может принести мир в регион. И Россию мы приветствовали бы более чем», — сказал он в интервью РИА Новости.

Гафур подчеркнул, что Пакистан никогда не отказывался от диалога с Индией «на двусторонней основе или на основе какого-либо посредничества третьих сторон».

«Но это Индия всегда отказывалась от посредничества и даже от двустороннего диалога», — сказал он.

27 февраля армия Пакистана сообщила, что два самолёта ВВС Индии были сбиты в пакистанском воздушном пространстве. В МИД Пакистана объяснили воздушный удар демонстрацией готовности к самообороне.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова всемерно способствовать нормализации индийско-пакистанских отношений.

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со сбитыми Пакистаном самолётами ВВС Индии.

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