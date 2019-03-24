Жертвой столкновений с израильскими военными в секторе Газа стал один человек

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В ходе столкновений с израильскими военнослужащими в секторе Газа погиб один палестинец, ещё трое получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя местного Министерства здравоохранения Вафаа Яги.
Жертвой столкновений с израильскими военными в секторе Газа стал один человек
  • Reuters

«В больнице от тяжёлых ранений скончался 23-летний палестинец, три палестинца получили ранения в ночных столкновениях на севере сектора Газа», — уточнил собеседник агентства. 

Ранее стало известно, что беспилотник израильской армии нанёс два удара по объектам движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на беспорядки на границе анклава.

Как уточнили в Армии обороны Израиля, в приграничном районе сработало несколько взрывных устройств.

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