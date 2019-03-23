Северная Македония продлила на год безвизовый въезд для туристов из России

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Республика Северная Македония продлила на год возможность безвизового въезда для граждан России с целью туризма.
Северная Македония продлила на год безвизовый въезд для туристов из России
  • Reuters

«Правительством Республики Северной Македонии принято очередное решение предоставить гражданам России с 16 марта 2019 года по 15 марта 2020 года право безвизового въезда в страну без каких-либо дополнительных условий, в том числе оговорённых действующим соглашением», — говорится в сообщении российского МИД.

Ранее Тайвань отменил визы для граждан России.

Также стало известно, что россияне с мая 2019 года смогут без визы посещать Суринам.

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