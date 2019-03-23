Президент Венесуэлы предложил создать бригады защитников мира
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео выступления Мадуро, которое транслировалось на государственном телевидении.
Как указал венесуэльский лидер, об этом он задумался в связи с атаками на электросети страны.
«Цель атаки империализма и их марионеток — оставить народ без света и спровоцировать насилие, чтобы все пошли против всех, венесуэлец пошёл против венесуэльца, породить смерть, кровь, хаос, насилие. И народ сказал: «Нет! Нас лишили света, но нас не лишат мира и спокойствия»», — сказал он.
По его словам, в итоге венесуэльцы «победили в каждом районе, на каждом углу», так как не поддались на провокацию, связанную с атакой на электросети.
«Отсюда у меня возникла идея — создать бригады защитников мира. Это идея, которой я делюсь с вами. Бригады защитников мира: квартал к кварталу, посёлок к посёлку», — указал он, не пояснив при этом, что имеется в виду под этими бригадами.
Ранее Мадуро заявил о разоблачении заговора Соединённых Штатов против Венесуэлы.