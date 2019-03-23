Президент Венесуэлы предложил создать бригады защитников мира

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил организовать в стране так называемые бригады защитников мира.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео выступления Мадуро, которое транслировалось на государственном телевидении.

Как указал венесуэльский лидер, об этом он задумался в связи с атаками на электросети страны.

«Цель атаки империализма и их марионеток — оставить народ без света и спровоцировать насилие, чтобы все пошли против всех, венесуэлец пошёл против венесуэльца, породить смерть, кровь, хаос, насилие. И народ сказал: «Нет! Нас лишили света, но нас не лишат мира и спокойствия»», — сказал он.

По его словам, в итоге венесуэльцы «победили в каждом районе, на каждом углу», так как не поддались на провокацию, связанную с атакой на электросети.

«Отсюда у меня возникла идея — создать бригады защитников мира. Это идея, которой я делюсь с вами. Бригады защитников мира: квартал к кварталу, посёлок к посёлку», — указал он, не пояснив при этом, что имеется в виду под этими бригадами.

Ранее Мадуро заявил о разоблачении заговора Соединённых Штатов против Венесуэлы.