Президент Венесуэлы предложил создать бригады защитников мира

Короткая ссылка
Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил организовать в стране так называемые бригады защитников мира.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео выступления Мадуро, которое транслировалось на государственном телевидении. 

Как указал венесуэльский лидер, об этом он задумался в связи с атаками на электросети страны.

«Цель атаки империализма и их марионеток — оставить народ без света и спровоцировать насилие, чтобы все пошли против всех, венесуэлец пошёл против венесуэльца, породить смерть, кровь, хаос, насилие. И народ сказал: «Нет! Нас лишили света, но нас не лишат мира и спокойствия»», — сказал он.

По его словам, в итоге венесуэльцы «победили в каждом районе, на каждом углу», так как не поддались на провокацию, связанную с атакой на электросети.

«Отсюда у меня возникла идея — создать бригады защитников мира. Это идея, которой я делюсь с вами. Бригады защитников мира: квартал к кварталу, посёлок к посёлку», — указал он, не пояснив при этом, что имеется в виду под этими бригадами.

Ранее Мадуро заявил о разоблачении заговора Соединённых Штатов против Венесуэлы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить