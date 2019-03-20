Польша построит плавучий терминал СПГ на Балтике

Уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что власти Польши приняли решение о строительстве плавучего терминала по разжижению газа на Балтике в районе Гданьска.

«Мы строим интерконнекторы с соседями. Мы собираемся дать нашим соседям возможность доступа к газу через польскую сеть. Это в итоге ведёт нас к решению, которое уже принято, что в дальнейшей перспективе мы построим плавучий терминал для приёма сжиженного газа в Гданьске», — приводит РИА Новости его слова.

В настоящее время Польша имеет терминал по разжижению газа в Свиноуйсьце на Балтийском море.

Ранее посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер заявила, что Польша станет центром реэкспорта американского сжиженного природного газа.