Польша построит плавучий терминал СПГ на Балтике
«Мы строим интерконнекторы с соседями. Мы собираемся дать нашим соседям возможность доступа к газу через польскую сеть. Это в итоге ведёт нас к решению, которое уже принято, что в дальнейшей перспективе мы построим плавучий терминал для приёма сжиженного газа в Гданьске», — приводит РИА Новости его слова.
В настоящее время Польша имеет терминал по разжижению газа в Свиноуйсьце на Балтийском море.
Ранее посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер заявила, что Польша станет центром реэкспорта американского сжиженного природного газа.