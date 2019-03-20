Министры Японии и США проведут встречу в Вашингтоне 19 апреля

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В Вашингтоне 19 апреля состоятся переговоры между главами Министерств обороны и внешнеполитических ведомств США и Японии. Об этом информирует агентство «Киодо».

В переговорах примут участие исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан, министр обороны Японии Такэси Ивая, глава МИД Японии Таро Коно и госсекретарь США Майк Помпео.

Отмечается, что встреча будет проходить на фоне усиления морского присутствия Китая в регионе.

Стороны намерены обсудить укрепление сотрудничества в контексте концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

В феврале в Пекине заявили, что действия США в Южно-Китайском море нарушают суверенитет Китая.

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