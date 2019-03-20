Земан обвинил Турцию в союзничестве с ИГ

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Чешский президент Милош Земан заявил, что Турция является «фактическим союзником «Исламского государства»* (ИГ). Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с жителями в Карловарском крае Чехии.

«Почему нападают на курдов? Потому что являются фактическими союзниками «Исламского государства», — приводит его слова РИА Новости.

Также Земан заявил о наличии информации о том, что когда террористы оккупировали значительную часть Сирии и Ирака, «именно Турция была посредником в некоторых логистических операциях при снабжении ИГ».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова вести борьбу с террористами в САР вместо США.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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