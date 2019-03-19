Лавров прокомментировал протесты в Алжире

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Глава МИД России Сергей Лавров во время разговора с министром иностранных дел Алжира Рамтаном Ламамра прокомментировал протесты в данной африканской стране.
Лавров прокомментировал протесты в Алжире
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, российская сторона следит за происходящим в Алжире.

«Конечно, нас волнуют те события, которые сейчас происходят в вашей стране. Мы видим попытки расшатать ситуацию и категорически выступаем против какого-либо вмешательства в эти процессы», — сказал Лавров.

Вместе с этим министр выразил уверенность в том, что власти Алжира и алжирский народ смогут на основании Конституции страны разрешить все возникающие проблемы.

Ранее сообщалось, что более 70 человек были задержаны в ходе протестов в Алжире, вызванных решением властей перенести выборы президента страны на неопределённый срок.

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