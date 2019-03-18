В Германии прокомментировали ограничения США против представителей МУС

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В Министерстве иностранных дел Германии прокомментировали решение США ввести ограничения в отношении представителей Международного уголовного суда (МУС).
В Германии прокомментировали ограничения США против представителей МУС
  • Reuters

«МУС незаменим в борьбе с самыми тяжкими международными преступлениями... Решение США ввести визовые ограничения по отношению к его сотрудникам для нас непонятно», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

В МИД подчеркнули, что Германия полностью поддерживает и одобряет деятельность МУС.

Ранее в швейцарском внешнеполитическом ведомстве отметили, что независимый Международный уголовный суд не должен становиться объектом политических санкций.

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о введении 15 марта визовых ограничений в отношении сотрудников МУС.

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