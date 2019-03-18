В Британии предложили запретить рекламу вредной еды в дневное время

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Власти Великобритании изучат возможность ограничить рекламу вредной еды на телевидении и в интернете. Об этом информирует Sky News.

По данным телеканала, рекламу продуктов, содержащих избыточное количество жира, соли или сахара, могут запретить показывать в дневное и вечернее время до 21:00.

Отмечается, что ограничение на рекламу нездоровой пищи станет частью комплекса мер, направленных на борьбу с избыточным весом среди молодого поколения британцев.

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