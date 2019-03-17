Медведев подписал проект соглашения о партнёрстве России с ВПП ООН

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал проект соглашения о стратегическом партнёрстве между российским правительством и Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН на 2019—2022 годы.
Медведев подписал проект соглашения о партнёрстве России с ВПП ООН
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на распространённый правительством документ.

«Одобрить представленный МИД России согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с ВПП ООН проект соглашения о стратегическом партнёрстве между правительством России и ВПП ООН на 2019—2022 годы», — указано в документе.

Отмечается, что соглашение имеет рамочный характер, а также закрепляет взаимодействие России и ВПП ООН и обозначает его основные цели и принципы.

В июне 2018 года газета «Известия» писала, что Россия направит излишки собранного в 2017 году зерна нуждающимся странам в рамках программы ООН.

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