В сирийском Алеппо вновь открылась музыкальная школа
«Многие ученики приходят со своими инструментами, но если мы видим, что ребёнок талантливый, а родители не могут купить ему инструмент, то мы его сами обеспечиваем всем необходимым для занятий», — цитирует его РИА Новости.
Отмечается, что срок обучения составляет три года, после чего выпускник получает свидетельство об окончании школы.
Ранее в здании школы размещался центр временного проживания беженцев.
В феврале сообщалось, что заканчивается масштабный ремонт в одной из крупнейших больниц сирийского Алеппо.