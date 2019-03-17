В сирийском Алеппо вновь открылась музыкальная школа, рассказал заместитель директора Яман Наср.

«Многие ученики приходят со своими инструментами, но если мы видим, что ребёнок талантливый, а родители не могут купить ему инструмент, то мы его сами обеспечиваем всем необходимым для занятий», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что срок обучения составляет три года, после чего выпускник получает свидетельство об окончании школы.

Ранее в здании школы размещался центр временного проживания беженцев.

В феврале сообщалось, что заканчивается масштабный ремонт в одной из крупнейших больниц сирийского Алеппо.