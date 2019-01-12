В Эквадоре нашли пропавшего восемь лет назад россиянина

В Санкт-Петербург вернулся российский гражданин, который около восьми лет жил на улицах эквадорской столицы Кито и считался в России пропавшим без вести.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря посольства России в Эквадоре Андрея Щедрина.

«Он приехал в Эквадор около восьми лет назад. Состояние его здоровья было не самым хорошим, в частности в плане психического расстройства», — заявил Щедрин.

Дипломат добавил, что вскоре у россиянина не осталось средств, и он оказался на улице. Впоследствии ему оказала помощь социальная служба Эквадора. После этого консул подтвердил, что мужчина является гражданином России.

Затем посольство связалось с родителями россиянина в социальных сетях и выяснило, что он пропал около восьми лет назад. Процесс возвращения мужчины на родину занял определённое время.

«Он успешно добрался до Санкт-Петербурга, что подтвердили его родители», — рассказал дипломат.

Ранее сообщалось, что посольство выясняет детали госпитализации двух россиян в Индонезии.