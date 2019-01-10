В Австралии задержали мужчину за отправку подозрительных пакетов в посольства

В австралии полицейские задержали 48-летнего мужчину, обвиняемого в рассылке 38 пакетов с неизвестным веществом в посольства и консульства ряда стран в Мельбурне, Канберре и Сиднее.

Об этом говорится в сообщении австралийской федеральной полиции.

«48-летний житель города Шеппартон был задержан у себя дома. Ему было

предъявлено обвинение в пересылке опасных предметов почтовой

службой, что является федеральным преступлением», — отмечается в сообщении.

Man arrested for sending packages to embassies and consulates. More here: https://t.co/PH2ojgcP9s — AFP (@AusFedPolice) 9 janvier 2019

Ранее ряду американских общественных деятелей и политиков были разосланы подозрительные посылки, внутри которых оказались бомбы.

Подробнее — в материале RT.