В Австралии задержали мужчину за отправку подозрительных пакетов в посольства
Об этом говорится в сообщении австралийской федеральной полиции.
«48-летний житель города Шеппартон был задержан у себя дома. Ему было
предъявлено обвинение в пересылке опасных предметов почтовой
службой, что является федеральным преступлением», — отмечается в сообщении.
Man arrested for sending packages to embassies and consulates. More here: https://t.co/PH2ojgcP9s— AFP (@AusFedPolice) 9 janvier 2019
Ранее ряду американских общественных деятелей и политиков были разосланы подозрительные посылки, внутри которых оказались бомбы.
Подробнее — в материале RT.