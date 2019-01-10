В Австралии задержали мужчину за отправку подозрительных пакетов в посольства

Короткая ссылка
В австралии полицейские задержали 48-летнего мужчину, обвиняемого в рассылке 38 пакетов с неизвестным веществом в посольства и консульства ряда стран в Мельбурне, Канберре и Сиднее.

Об этом говорится в сообщении австралийской федеральной полиции.

«48-летний житель города Шеппартон был задержан у себя дома. Ему было
предъявлено обвинение в пересылке опасных предметов почтовой
службой, что является федеральным преступлением», — отмечается в сообщении.

Ранее ряду американских общественных деятелей и политиков были разосланы подозрительные посылки, внутри которых оказались бомбы. 

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить