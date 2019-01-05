В посольстве сообщили, что россияне не пострадали при взрыве в Чили

В посольстве России в Чили сообщили, что россияне не пострадали при взрыве остановки общественного транспорта в Сантьяго.

«По полученным из Следственной полиции Чили данным, граждан России среди пострадавших в сегодняшнем инциденте нет. Желаем скорейшего выздоровления жертвам происшествия, гражданам Венесуэлы и Чили!» — говорится в сообщении, опубликованном на странице российского диппредставительства в Facebook.

Ранее сообщалось, что взрыв произошёл на остановке общественного транспорта в Чили.

Отмечалось, что в результате инцидента пострадали пять человек.