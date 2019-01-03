Помпео обсудил двусторонние отношения с президентом Бразилии

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Госсекретарь США Майк Помпео и бразильский лидер Жаир Болсонару обсудили двусторонние отношения. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

Отмечается, что они обсудили «возможности углубления сотрудничества по двусторонним и региональным проблемам, включая борьбу с транснациональной преступностью и укрепление демократического управления и прав человека в Венесуэле, Кубе и Никарагуа».

«Они также обсудили дальнейшее расширение экономических связей и торговли в целях повышения благосостояния граждан как в наших странах, так и во всём регионе, в том числе путём обеспечения прозрачности и надлежащего управления инвестициями в регионе», — говорится в сообщении.

Ранее МИД Венесуэлы заявил, что США вмешиваются во внутренние дела Каракаса, используя давление и шантаж в отношении других государств Латинской Америки.

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