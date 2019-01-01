Коронация правителя Таиланда пройдёт в начале мая

Короткая ссылка
Официальная церемония коронации короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X) состоится с 4 по 6 мая, пишет Bangkok Post.
Коронация правителя Таиланда пройдёт в начале мая
  • Reuters

Сообщается, что в первый день церемонии правитель даст аудиенцию членам королевской семьи, тайным советникам, членам кабинета министров и высокопоставленным чиновникам.

На следующий день монарх примет участие в королевском параде в Бангкоке, отмечает газета. В заключительный день он встретится с дипломатами и предстанет перед публикой на балконе Большого дворца.

Маха Ватчиралонгкон (Рама X) вступил на престол в 2016 году после смерти отца, короля Пхумипхона Адулъядета, правившего 70 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить