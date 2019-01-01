Коронация правителя Таиланда пройдёт в начале мая
- Reuters
Сообщается, что в первый день церемонии правитель даст аудиенцию членам королевской семьи, тайным советникам, членам кабинета министров и высокопоставленным чиновникам.
На следующий день монарх примет участие в королевском параде в Бангкоке, отмечает газета. В заключительный день он встретится с дипломатами и предстанет перед публикой на балконе Большого дворца.
Маха Ватчиралонгкон (Рама X) вступил на престол в 2016 году после смерти отца, короля Пхумипхона Адулъядета, правившего 70 лет.