Коронация правителя Таиланда пройдёт в начале мая

Официальная церемония коронации короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X) состоится с 4 по 6 мая, пишет Bangkok Post.

Сообщается, что в первый день церемонии правитель даст аудиенцию членам королевской семьи, тайным советникам, членам кабинета министров и высокопоставленным чиновникам.

На следующий день монарх примет участие в королевском параде в Бангкоке, отмечает газета. В заключительный день он встретится с дипломатами и предстанет перед публикой на балконе Большого дворца.

Маха Ватчиралонгкон (Рама X) вступил на престол в 2016 году после смерти отца, короля Пхумипхона Адулъядета, правившего 70 лет.