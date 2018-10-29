Экс-глава Еврокомиссии оценил экономические отношения России и Италии

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Экс-глава Еврокомиссии, бывший премьер-министр Италии Романо Проди отметил ухудшение экономических отношений между Москвой и Римом. Об этом он заявил в беседе с газетой «Известия».

«Я смотрю на экономические отношения между моей страной, Италией, и Россией и вижу, что за последние годы они рухнули», — сказал Проди.

Экс-глава Еврокомиссии отметил, что в настоящее время политика стала важнее бизнеса. 

При этом он подчеркнул, что, несмотря ни на что, Россия и Италия взаимодополняемы.

«Я понимаю, что Италия и Россия взаимодополняют друг друга. Но, к сожалению, пока эта взаимодополняемость и необходимость друг для друга не материализуется», — заключил Проди.

Ранее старший преподаватель кафедры интеграционных процессов МГИМО МИД России Елена Маслова в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценила экономические отношения России и Италии.

23 октября премьер Италии Джузеппе Конте посетил Россию с официальным визитом и провёл переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

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