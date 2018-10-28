Лавров рассказал о западной элите «со сталью» в голосе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» рассказал о нынешней политической элите Соединённых Штатов.

По словам главы МИД, её представители «заряжены на продвижение линии партии».

«Бывают люди, которые, если эта линия имеет антироссийский оттенок, заявляют её публично, а потом в частных беседах по-человечески пытаются согласовывать пути выхода из кризисных ситуаций по тому или иному вопросу. А бывают такие, которые и на публике, и в прямом общении без прессы выступают одинаково жёстко, со сталью в голосе», — сказал Лавров.

При этом министр отметил, что в большинстве случаев, когда эти люди уходят в отставку и начинают заниматься научной работой, они становятся другими — более объективными и настроенными на поиск договорённостей между Москвой и Вашингтоном.

Ранее Лавров заявил, что отношения России и «исторического Запада» переживают «весьма непростые времена».