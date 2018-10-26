Путин выразил соболезнования в связи с затоплением автобуса со школьниками в Иордании

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Иордании Абдалле II в связи с затоплением автобуса со школьниками на побережье Мёртвого моря. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Ваше Величество, примите глубокие соболезнования в связи с гибелью пассажиров экскурсионного автобуса в результате трагического происшествия на побережье Мёртвого моря», — говорится в тексте.

Как отметил глава государства, особенно печален тот факт, что большинство жертв этой катастрофы — дети.

Президент передал слова сочувствия и поддержки семьям погибших.

Ранее сообщалось, что Абдалла II отменил рабочий визит в Бахрейн.

Обрушение моста в районе низины Агвар привело к затоплению экскурсионного автобуса со школьниками. По последним данным, погибли 20 человек.