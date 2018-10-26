Путин выразил соболезнования в связи с затоплением автобуса со школьниками в Иордании
- Reuters
«Ваше Величество, примите глубокие соболезнования в связи с гибелью пассажиров экскурсионного автобуса в результате трагического происшествия на побережье Мёртвого моря», — говорится в тексте.
Как отметил глава государства, особенно печален тот факт, что большинство жертв этой катастрофы — дети.
Президент передал слова сочувствия и поддержки семьям погибших.
Ранее сообщалось, что Абдалла II отменил рабочий визит в Бахрейн.
Обрушение моста в районе низины Агвар привело к затоплению экскурсионного автобуса со школьниками. По последним данным, погибли 20 человек.