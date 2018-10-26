Возле резиденции президента Хорватии задержали мужчину с оружием
Правоохранительные органы задержали вооружённого мужчину возле резиденции президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович в Загребе.
- © Samot/blickwinkel
- globallookpress.com
Об этом сообщает HRT со ссылкой на полицию.
«Полиция отрицает, что происшествие связано с президентом страны», — указывает телеканал.
Ранее сообщалось, что у входа в Букингемский дворец лондонская полиция задержала мужчину с электрошокером.
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