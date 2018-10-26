Возле резиденции президента Хорватии задержали мужчину с оружием

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Правоохранительные органы задержали вооружённого мужчину возле резиденции президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович в Загребе.
Возле резиденции президента Хорватии задержали мужчину с оружием
  • © Samot/blickwinkel
  • globallookpress.com

Об этом сообщает HRT со ссылкой на полицию.

«Полиция отрицает, что происшествие связано с президентом страны», — указывает телеканал.

Ранее сообщалось, что у входа в Букингемский дворец лондонская полиция задержала мужчину с электрошокером.

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