Путин поздравил Австрию с Днём принятия закона о постоянном нейтралитете
- РИА Новости
«Примите искренние поздравления по случаю национального праздника Австрийской Республики — Дня принятия Конституционного закона о постоянном нейтралитете», — приводит в Facebook российское посольство в Австрии текст поздравительной телеграммы.
В поздравлении Путин отметил конструктивный характер российско-австрийских отношений.
Ранее Курц заявлял, что Австрия в качестве председателя Совета ЕС во второй половине 2018 года намерена устранить напряжённость в отношениях между Европейским союзом и Россией.