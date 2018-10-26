Российские военные и миссия ООН провели патрулирование на Голанских высотах

Российская военная полиция и представители миссии ООН впервые провели совместное патрулирование южной части демилитаризованной зоны в районе Голанских высот у границы Сирии и Израиля.

«Командованием Вооружённых сил России поставлена задача организовать взаимодействие и совместное патрулирование с миссией ООН в демилитаризованной зоне в районе Голанских высот», — приводит Интерфакс слова командира батальона российской военной полиции.

Он отметил, что основной задачей его подразделения является обеспечение безопасности миссии ООН в районе Голанских высот. Командир батальона добавил, что планируется расширить зону патрулирования.

«Маршруты патрулирования будут проходить по всей демилитаризованной зоне, где раньше находились ооновские посты», — отметил он.

Как рассказал заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко, в будущем планируется провести совместное патрулирование в самую южную точку демилитаризованной зоны.

В сентябре сообщалось, что военная полиция России обеспечила безопасность сил ООН возле Голанских высот.