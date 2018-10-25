Спецпредставитель Госдепа по КНДР посетит Южную Корею 29—30 октября

Спецпредставитель Государственного департамента по политике в отношении Северной Кореи Стивен Биган в период с 29 по 30 октября будет находиться в столице Южной Кореи.

Об этом говорится в соответствующем сообщении американского внешнеполитического ведомства.

«Специальный представитель встретится со своими коллегами из Республики Корея и обсудит дипломатические усилия для достижения окончательной, полной и верифицируемой денуклеаризации Северной Кореи, как было обещано председателем Кимом (лидером КНДР Ким Чен Ыном. — RT) в Сингапуре», — отмечается в тексте.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что договорился с Ким Чен Ыном о создании совместной рабочей группы по вопросам денуклеаризации и нового саммита двух стран.

В июне эксперт Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с изданием «ПолитЭксперт» обещание США снять санкции с КНДР после полной денуклеаризации.