Спецпредставитель Госдепа по КНДР посетит Южную Корею 29—30 октября

Короткая ссылка
Спецпредставитель Государственного департамента по политике в отношении Северной Кореи Стивен Биган в период с 29 по 30 октября будет находиться в столице Южной Кореи.

Об этом говорится в соответствующем сообщении американского внешнеполитического ведомства.

«Специальный представитель встретится со своими коллегами из Республики Корея и обсудит дипломатические усилия для достижения окончательной, полной и верифицируемой денуклеаризации Северной Кореи, как было обещано председателем Кимом (лидером КНДР Ким Чен Ыном. — RT) в Сингапуре», — отмечается в тексте.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что договорился с Ким Чен Ыном о создании совместной рабочей группы по вопросам денуклеаризации и нового саммита двух стран.

В июне эксперт Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с изданием «ПолитЭксперт» обещание США снять санкции с КНДР после полной денуклеаризации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить