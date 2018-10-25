В МИД России обеспокоены ситуацией в сирийском Эт-Танфе

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что ситуация в сирийском Эт-Танфе вызывает обеспокоенность.
В МИД России обеспокоены ситуацией в сирийском Эт-Танфе
  • РИА Новости

«Продолжает вызывать беспокойство ситуация как на северо-востоке Сирии, где американцы не оставляют попыток заигрывания с сепаратистски настроенной частью курдских объединений, так и на юге страны, в районе Эт-Танфа, где фактически имеет место неприкрытая оккупация силами США территории суверенного сирийского государства. По поступающей информации, боевики, которые нашли такую тихую гавань, приют в произвольно установленной здесь американцами 55-километровой «эксклюзивной зоне», требуют, вымогают у мирных жителей, которые желают её покинуть, по $2 тыс. с человека», — сказала Захарова.

Ранее глава сирийского МИД Валид Муаллем заявил, что Соединённые Штаты на базе Эт-Танф в Сирии занимаются переподготовкой оставшихся террористов «Исламского государства»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

 

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