В Совфеде объяснили отсутствие гарантий со стороны ЕС не размещать ракеты США

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление постоянного представителя России при ЕС Владимира Чижова о том, что Евросоюз не готов дать гарантии, что на его территории не будут размещаться ракеты США.

По словам Чижова, немецкие политики обсуждают возможность введения запрета на размещение американских ракет в стране. Но другие страны — члены ЕС, которые поддерживают любые решения США, могут не пойти на такой шаг.

Как пояснил Цеков, Евросоюз не даёт гарантий, потому что практически является «вассалом» США.

«В своей политике страны ЕС полностью ориентированы на те решения, которые принимаются американцами. Да, периодически, они пытаются что-то демонстрировать, возражать американцам, но в военных вопросах ЕС следует в фарватере Соединённых Штатов. Тем более что Америка является ведущей страной НАТО. Я думаю, что даже если бы ЕС давал гарантии о неразмещении ракет, это вызвало бы большие сомнения», — отметил Цеков.

Сенатор также добавил, что если страны ЕС всё-таки примут решение разместить подобные ракеты на своей территории, то они «подставят сами себя».

«Поляки, к примеру, вообще на всей своей территории готовы разместить не одну армию и дивизию США. То же самое с Литвой и Румынией. Поэтому, если американцы выйдут из договора о РСМД, с высокой долей вероятности можно утверждать, что ракеты будут развёрнуты. В частности, не просто ракеты, а ракеты с ядерными боеголовками. Но это чревато для стран ЕС. Они тем самым подставляют сами себя и должны чётко понимать, к чему это может привести», — заключил Цеков.

Ранее постпред России при ЕС заявил об обсуждении в ФРГ запрета на размещение ракет США.