Постпред России при ЕС заявил об обсуждении в ФРГ запрета на размещение ракет США

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Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что немецкие политики обсуждают возможность введения запрета на размещение американских ракет в стране.
Постпред России при ЕС заявил об обсуждении в ФРГ запрета на размещение ракет США
  • Reuters

Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам Чижова, европейские политики при обсуждении тем, подобных возможному выходу США из Договора об РСМД, указывают на то, что данный вопрос не касается объединения, так как оно не является военным блоком.

«Другое дело, что, конечно, в политической элите стран Евросоюза брожение пошло очень серьёзное. Например, некоторые германские политики, в том числе депутаты Европарламента, ставят вопрос, чтобы на уровне Евросоюза принять решение, запрещающее размещение ракет, — понятное дело, американских, — на территории страны», — сказал он.

Отвечая на вопрос о готовности Европейского союза дать гарантии, что на территории стран-членов объединения такие ракеты размещаться не будут, постпред России указал, что в ЕС подобного гарантировать не могут.

«Нет. В ЕС пока ещё находится Великобритания, которая, как известно, стопроцентно поддерживает любые шаги США. Там же находятся Польша, страны Прибалтики. Поэтому ни о каком консенсусе в ЕС пока говорить не приходится», — заключил он.

20 октября американский президент Дональд Трамп объявил о планах США выйти из Договора о РСМД. 

Президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук России Владимир Прохватилов в беседе с НСН оценил намерение США.

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