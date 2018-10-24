Эксперт прокомментировала встречу Путина и Конте в Москве

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Старший научный сотрудник Института Европы РАН Елена Маслова в беседе с Nation News прокомментировала встречу президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте в Москве.
Эксперт прокомментировала встречу Путина и Конте в Москве
  • Reuters

По словам эксперта, диалог между двумя странами очень активен и идёт по всем направлениям.

Как отметила Маслова, Италия очень заинтересована в сотрудничестве, несмотря на политическую обстановку.

«Для России Италия важна как стратегический партнёр в Европе, как член в ЕС. Встречу можно охарактеризовать как одно из событий, поддерживающих наше сотрудничество. И ещё этот визит обусловлен тем, что Конте недавно стал вице-премьером», — заключила она.

Со своей стороны, директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» сказал, что Рим вполне очевидно заинтересован в том, чтобы участвовать в российских газовых проектах.

«Нужно понимать, что любой проект в Европе, связанный с поставками российского газа, сегодня будет политизироваться», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Конте прибыл в Россию с первым официальным визитом.

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