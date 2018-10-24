Эксперт оценил заявление об активности НАТО у границ России

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Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил заявление главы Минобороны России Сергея Шойгу о том, что активность НАТО у границ России достигла небывалого уровня со времён холодной войны.
Эксперт оценил заявление об активности НАТО у границ России
  • Reuters

«Я думаю, здесь очевидные дела: действительно усиливается группировка НАТО, особенно со стороны Польши, мы видим нагнетание напряжённости со стороны Прибалтики, как ни странно, и со стороны Норвегии, в какой-то части со стороны Финляндии», — сказал Дандыкин.

Как полагает эксперт, определённого внимания требует и российско-украинская граница.

Ранее Шойгу сообщил, что только в этом году самолёты ВКС России поднимались на перехват возможных нарушителей государственной границы более 120 раз.

Заявление министра также прокомментировал доктор политических наук, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

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