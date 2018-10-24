В Кремле заявили о готовности обсудить возможность визита Путина в США

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности обсудить возможность визита Владимира Путина в США. Однако он уточнил, что конкретных решений пока нет.
В Кремле заявили о готовности обсудить возможность визита Путина в США
  • Reuters

По его словам, тема возможных обменов визитами затрагивалась в ходе встречи с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном.

«Мы, безусловно, готовы. В целом тема возможных обменов визитами действительно рефреном затрагивалась, но пока каких-то конкретных решений на этот счёт нет. Пока, как вы знаете, во главу угла сейчас встало 11 ноября — возможная встреча двух президентов в Париже на полях многосторонних мемориальных мероприятий, которые там будут проходить. Сейчас предстоит начать готовить эту встречу», — цитирует РИА Новости Пескова.

Накануне российский лидер в ходе встречи с Болтоном предложил провести встречу с президентом США Дональдом Трампом в Париже 11 ноября.

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров с Болтоном заявил о постепенном восстановлении диалога России и США.

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