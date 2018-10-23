Опрос: почти половина европейцев не верят публикациям западных СМИ о России
- РИА Новости
Как сообщает Sputnik News, участников опроса попросили оценить объективность освещения «российской темы» в СМИ.
В США 43% респондентов заявили, что не доверяют собственным СМИ, в Великобритании так высказались 47%, во Франции — 53%, а в Германии каждый второй усомнился в достоверности сюжетов немецких СМИ о России.
Из данных опроса также следует, что французы и немцы молодого возраста говорят о необъективности местных СМИ чаще, чем представители других поколений.
В США жители с более высоким уровнем дохода чаще остальных считают, что СМИ сообщают достоверную информацию о России.
Опрос IFop был проведён для Sputnik News с 9 по 20 августа во Франции, Великобритании, Германии и США.