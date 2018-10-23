СМИ: Власти Японии потребуют от Facebook улучшить защиту пользователей

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Японское правительство намерено обратиться к руководству Facebook с требованием улучшить безопасность пользователей социальной сети.

Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на источник в правительстве.

Отмечается, что Комиссия по защите личной информации Японии настаивает на том, чтобы Facebook подробно рассмотрел проблему незаконной передачи третьей стороне данных 87 млн пользователей, а также принял соответствующие меры.

Ранее СМИ сообщали, что власти Европейского союза могут оштрафовать компанию Facebook на сумму до $1,6 млрд за возможное нарушение Общего регламента по защите данных.

В сентябре в Facebook рассказали о затрагивающей 50 млн аккаунтов «уязвимости».

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