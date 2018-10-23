СМИ: План сотрудничества ЕС и Ирана будет запущен в ноябре

Финансово-экономический план торгового сотрудничества Европейского союза с Ираном будет запущен в ноябре, рассказал «Известиям» иранский посол в России Мехди Санаи.

«Иран является ответственным членом международного сообщества. И те отчеты, которые выпускает МАГАТЭ, а их более 12, показывают, что Иран привержен своим обязательствам. Европейский союз также прикладывает усилия для того, чтобы выработать финансово-экономический план торгового сотрудничества с Ираном. Этот механизм будет запущен в ноябре 2018 года», — сказал дипломат.

Ранее США ввели санкции против 20 иранских компаний и банков.

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с НСН прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что некоторые европейские компании, вероятно, будут вынуждены завершить свою деятельность в Иране из-за санкций США.