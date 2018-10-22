Эксперт оценил слова Трампа о сокращении финпомощи Гватемале, Гондурасу и Сальвадору

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с ФАН оценил заявление президента США Дональда Трампа о сокращении финансовой помощи Гватемале, Гондурасу и Сальвадору из-за «каравана мигрантов».

Как отметил эксперт, тема нелегальной иммиграции очень важна для американского лидера.

«Своим заявлением о сокращении финансовой помощи этим государствам Дональд Трамп старается привлечь внимание американцев к этой проблеме и показать, что демократы мешают ему воплотить в жизнь его предвыборные обещания на эту тему», — сказал Валяев.

По его словам, это заявление адресовано и внешним игрокам — к примеру, если они хотят американские дотации, то должны контролировать своих граждан, стремящихся переехать в США.

«Хотя это требование выглядит практически не реализуемым», — полагает эксперт.

Он также выразил мнение, что Трамп ищет поводы для сокращения расходов на помощь иностранным государствам, которых традиционно поддерживал Вашингтон.

Ранее стало известно, что движущийся в США «караван мигрантов», состоящий из граждан стран Центральной Америки, увеличился до пяти тысяч человек.

18 октября Трамп уже угрожал, что американская сторона прекратит выделение финансовой помощи Гватемале, Гондурасу и Сальвадору, если они не остановят «караван мигрантов», и даже заявил, что готов закрыть южную границу США с помощью военных.