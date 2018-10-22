В Совфеде прокомментировали заявление посла России о Белоруссии

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал заявление посла России в Минске Михаила Бабича о том, что Москва будет рассматривать любое военное нападение на Белоруссию как нападение на Россию.
В Совфеде прокомментировали заявление посла России о Белоруссии
  • РИА Новости

«Что касается его высказывания, то тут всё понятно: Россия и Белоруссия — это союзные государства с единым парламентским собранием, договором о дружбе и с взаимными обязательствами», — сказал Джабаров.

По его словам, Россия и Белоруссия не просто союзники, а братья.

Как отметил сенатор, заявления Бабича прозвучали на фоне ухудшения отношений Москвы и Вашингтона, что видно по возможным планам США по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и по возможному непродлению Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

Ранее Бабич прокомментировал планы размещения американской военной базы в Польше.

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