Россия проинспектирует подразделение ВВС Финляндии перед учениями НАТО

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Российские военные проведут инспекцию подразделения ВВС Финляндии, которое дислоцировано в Лапландии и участвует в учениях НАТО Trident Juncture 2018.
Россия проинспектирует подразделение ВВС Финляндии перед учениями НАТО
  • Reuters

Как информирует РИА Новости со ссылкой на финские ВВС, российские инспекторы посетят Финляндию с 22 по 24 октября. 

«Россия проинспектирует Lapland Air Command в соответствии с Венским документом 2011 года 22—24 октября», — говорится в сообщении.

Отмечается, что целью визита является оценка соответствия информации о подразделении. Также планируется произвести обмен текущей информацией. 

Учения Trident Juncture пройдут с 25 октября по 7 ноября.

Ранее стало известно, что Германия потратит на учения НАТО €90 млн.

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