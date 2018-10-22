Россия проинспектирует подразделение ВВС Финляндии перед учениями НАТО
- Reuters
Как информирует РИА Новости со ссылкой на финские ВВС, российские инспекторы посетят Финляндию с 22 по 24 октября.
«Россия проинспектирует Lapland Air Command в соответствии с Венским документом 2011 года 22—24 октября», — говорится в сообщении.
Отмечается, что целью визита является оценка соответствия информации о подразделении. Также планируется произвести обмен текущей информацией.
Учения Trident Juncture пройдут с 25 октября по 7 ноября.
Ранее стало известно, что Германия потратит на учения НАТО €90 млн.