Россия проинспектирует подразделение ВВС Финляндии перед учениями НАТО

Российские военные проведут инспекцию подразделения ВВС Финляндии, которое дислоцировано в Лапландии и участвует в учениях НАТО Trident Juncture 2018.

Как информирует РИА Новости со ссылкой на финские ВВС, российские инспекторы посетят Финляндию с 22 по 24 октября.

«Россия проинспектирует Lapland Air Command в соответствии с Венским документом 2011 года 22—24 октября», — говорится в сообщении.

Отмечается, что целью визита является оценка соответствия информации о подразделении. Также планируется произвести обмен текущей информацией.

Учения Trident Juncture пройдут с 25 октября по 7 ноября.

Ранее стало известно, что Германия потратит на учения НАТО €90 млн.