Новая Зеландия отказалась участвовать в инвестфоруме в Эр-Рияде

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Официальные лица Новой Зеландии не будут участвовать в форуме Future Investment Initiative в Эр-Рияде в связи с убийством журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны.

«Хотя признание было чрезвычайно важным, совершение убийства должностными лицами вызывает беспокойство. Многие вопросы остаются без ответов», — говорится в тексте заявления.

Отмечается, что Новая Зеландия ожидает результатов расследования, которое проводит Турция, и призывает Саудовскую Аравию открыто в нём участвовать.

Ранее Европейский союз выразил обеспокоенность в связи с гибелью саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, отметив «шокирующее нарушение Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года».

В рамках дела задержаны 18 человек. Все они являются подданными Саудовской Аравии.

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