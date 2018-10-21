Новая Зеландия отказалась участвовать в инвестфоруме в Эр-Рияде
«Хотя признание было чрезвычайно важным, совершение убийства должностными лицами вызывает беспокойство. Многие вопросы остаются без ответов», — говорится в тексте заявления.
Отмечается, что Новая Зеландия ожидает результатов расследования, которое проводит Турция, и призывает Саудовскую Аравию открыто в нём участвовать.
Ранее Европейский союз выразил обеспокоенность в связи с гибелью саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, отметив «шокирующее нарушение Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года».
В рамках дела задержаны 18 человек. Все они являются подданными Саудовской Аравии.