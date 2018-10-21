Новая Зеландия отказалась участвовать в инвестфоруме в Эр-Рияде

Официальные лица Новой Зеландии не будут участвовать в форуме Future Investment Initiative в Эр-Рияде в связи с убийством журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны.

«Хотя признание было чрезвычайно важным, совершение убийства должностными лицами вызывает беспокойство. Многие вопросы остаются без ответов», — говорится в тексте заявления. Отмечается, что Новая Зеландия ожидает результатов расследования, которое проводит Турция, и призывает Саудовскую Аравию открыто в нём участвовать. Ранее Европейский союз выразил обеспокоенность в связи с гибелью саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, отметив «шокирующее нарушение Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года». В рамках дела задержаны 18 человек. Все они являются подданными Саудовской Аравии.