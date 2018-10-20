МИД Сирии потребовал от ООН расследовать действия коалиции США

Сирия призывает Совет Безопасности ООН провести независимое международное расследование авиаудара коалиции во главе с США, в результате которого погибли мирные граждане.

Об этом информирует SANA.

Как отмечается, МИД Сирии направил письма Генсеку ООН и председателю СБ ООН относительно авиаударов коалиции под руководством США.

«Это ужасное преступление ещё раз подтверждает всему миру, что цель Соединённых Штатов, стоящих за незаконными действиями этого альянса, заключается не в борьбе с терроризмом, а в том, чтобы убить максимально возможное число сирийцев в явном пренебрежении всеми человеческими ценностями», — говорится в сообщении.

18 октября сообщалось, что коалиция нанесла удары в сирийской провинции Дейр эз-Зор.

В Пентагоне прокомментировали сообщения.

По данным агентства SANA, в результате произошедшего погибли 62 мирных жителя.