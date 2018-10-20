В США самолёт совершил вынужденную посадку на автомобильную трассу

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В американском штате Калифорния легкомоторный самолёт совершил вынужденную посадку на автомобильную трассу.
В США самолёт совершил вынужденную посадку на автомобильную трассу
  • © pixabay.com

Об этом сообщает CBS.

Отмечается, что на борту самолёта находились два человека: лётный инструктор и пилот, проходящий обучение. Никто из них не пострадал в результате инцидента.

По данным телеканала, у самолёта возникли проблемы с двигателем, после чего управление на себя взял инструктор, который и посадил его.

Уточняется, что в результате инцидента не было нанесено ущерба, однако движение в районе происшествия было некоторое время затруднено.

В июле сообщалось, что в Чикаго легкомоторный самолёт совершил вынужденную посадку на автомобильную трассу.

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