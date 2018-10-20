В индийском штате объявили траур в связи с гибелью людей при наезде поезда на толпу
Об этом сообщает NDTV со ссылкой на заявление официального представителя правительства региона.
Созванная группа по управлению кризисными ситуациями продолжает расследование инцидента и следит за оказанием медицинской помощи всем пострадавшим в трагедии.
Ранее стало известно, что по меньшей мере 60 человек погибли и более 70 пострадали в результате инцидента на железной дороге на севере Индии. Катастрофа произошла в окрестностях города Амритсар. В этот день здесь отмечали праздник Дашахр.