В индийском штате объявили траур в связи с гибелью людей при наезде поезда на толпу

Правительство индийского штата Пенджаб объявило 20 октября траур в связи с наездом поезда на толпу, в результате чего погибли около 60 человек.

Об этом сообщает NDTV со ссылкой на заявление официального представителя правительства региона.

Созванная группа по управлению кризисными ситуациями продолжает расследование инцидента и следит за оказанием медицинской помощи всем пострадавшим в трагедии.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 60 человек погибли и более 70 пострадали в результате инцидента на железной дороге на севере Индии. Катастрофа произошла в окрестностях города Амритсар. В этот день здесь отмечали праздник Дашахр.