Шойгу отметил, что стабилизация на Ближнем Востоке затрагивает интересы всех стран АТР

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Министр обороны Сергей Шойгу отметил в ходе выступления на пятом совещании министров обороны АСЕАН и партнёров по диалогу («СМОА плюс»), что стабилизация на Ближнем Востоке затрагивает интересы всех стран АТР.

«Сообща мы сможем не только создать благоприятные условия для возвращения беженцев домой и нормализации обстановки в Сирии, но и не допустить возрождения ИГ* на Ближнем Востоке, а значит, воспрепятствовать его распространению в АТР», — заявил Шойгу.

Он призвал страны «СМОА плюс» «выступить широким антитеррористическим фронтом при центральной координирующей роли ООН и соблюдении норм международного права, без скрытых повесток дня и двойных стандартов».

При этом Шойгу отметил, что страны АТР уже прилагают значительные усилия для борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Он также заявил, что возвращение в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) боевиков, которые воевали в Ираке и Сирии, обостряет угрозу терроризма в Юго-Восточной Азии, и рассказал о роли российских военнослужащих в разгроме ИГ в Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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